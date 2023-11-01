مقتل الفنانة إيناس السقا وابنتيها بالقصف الإسرائيلي على غزة
قُتلت الفنانة الفلسطينية إيناس السقا مع ابنتيها لين وسارة خلال القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما أصيب أبناؤها إبراهيم وريتا وفرح بجروح بالغة.
وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، خبر رحيل المسرحية الغزيّة بمنشور عبر فيسبوك، جاء فيه "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".
وقال أحد أصدقاء إيناس في X إن الراحلة انتقلت للعيش في القاهرة منذ سنوات، لكنها عادت لغزة منذ فترة، حيث شاء القدر أن تستشهد على أرضها.
من جانبه، كشف إسلام قاسم، أحد أقرباء إيناس، تفاصيل وفاتها عبر حسابه في X قائلاً: "إيناس السقا وابنتاها لين وسارة، من عائلة أبو سيدو، تم التعرف عليهن اليوم في مستشفى الشفاء بغزة، كل الرحمة والخلود للشهداء".
وأضاف "ريتا كانت مع والدتها إيناس وأختيها لين وفرح وأخيها إبراهيم نازحين في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وبعد تهديدهم أمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة، حيث تعرض المنزل للقصف".
وشاركت إيناس السقا التي درست هندسة الديكور، في عدد من المسرحيات أبرزها "الدب" و"في شيء عم بيصير"، كما قدمت أيضًا أعمالًا مخصصة للأطفال.