مقتل الفنانة إيناس السقا وابنتيها بالقصف الإسرائيلي على غزة

من جانبه، كشف إسلام قاسم، أحد أقرباء إيناس، تفاصيل وفاتها عبر حسابه في X قائلاً: "إيناس السقا وابنتاها لين وسارة، من عائلة أبو سيدو، تم التعرف عليهن اليوم في مستشفى الشفاء بغزة، كل الرحمة والخلود للشهداء".

وأضاف "ريتا كانت مع والدتها إيناس وأختيها لين وفرح وأخيها إبراهيم نازحين في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وبعد تهديدهم أمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة، حيث تعرض المنزل للقصف".

وشاركت إيناس السقا التي درست هندسة الديكور، في عدد من المسرحيات أبرزها "الدب" و"في شيء عم بيصير"، كما قدمت أيضًا أعمالًا مخصصة للأطفال.