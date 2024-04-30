يوتيوبر يوثق سقوطه المروع أثناء تجربته طائرة شراعية (فيديو)
وثق اليوتيوبر الأمريكي أنتوني فيلا من حيث لا يدري، حادثة سقوطه المروعة بعد أن هوى مع طائرته الشراعية على الأرض، مصابا بإصابات خطيرة.
ووفق موقع صحيفة "مترو"، كان الطيار المظلي، البالغ 33 عاما من عمره، يختبر طائرته الشراعية فوق متنزه في ولاية تكساس عندما وقع الحادث.
وبعد ثلاثة أيام من حادثة سقوطه، نشر اليوتيوبر أنتوني مقطع فيديو له من داخل المستشفى، بعد أن تعرض لكسر في الرقبة والظهر والحوض، إضافة إلى كسر في ذراعه اليمنى.
وفي مقطع فيديو الحادث، الذي نشره على قناته، يصرخ أنتوني قائلا: "48 ميلا في الساعة، هيا يا عزيزي"، قبل أن يحدث عطل ما في الطائرة أثناء تحليقه ويصطدم بالأرض، ويطلق صرخة قوية.
وأوضح أنتوني أن معدات الطائرة الشراعية كانت جيدة، وليست المسؤولة، لكن خللا أثناء الإقلاع كان السبب.
وبعد سقوطه، اتصل اليوتيوبر الأمريكي بالطوارئ، وهو يئن على الأرض، طالبا المساعدة.
عند تقديمه الطائرة الشراعية في الفيديو قبل الحادث، قال أنتوني إنها أسرع طائرة شراعية طار بها على الإطلاق.
واعترف أيضًا بأنه يشعر ببعض "القلق" بشأن الرحلة؛ لأنه سيكون قادرًا على الوصول إلى سرعة 75 كيلومترًا في الساعة.
وقالت زوجة اليوتيوبر فيلا، إن طائرته الشراعية انهارت على ارتفاع تراوح بين 85 و100 قدم؛ ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة، لافتة إلى أن جميع إصاباته تتطلب إجراء عملية جراحية.