يوتيوبر يوثق سقوطه المروع أثناء تجربته طائرة شراعية (فيديو)

وثق اليوتيوبر الأمريكي أنتوني فيلا من حيث لا يدري، حادثة سقوطه المروعة بعد أن هوى مع طائرته الشراعية على الأرض، مصابا بإصابات خطيرة.

ووفق موقع صحيفة "مترو"، كان الطيار المظلي، البالغ 33 عاما من عمره، يختبر طائرته الشراعية فوق متنزه في ولاية تكساس عندما وقع الحادث.

وبعد ثلاثة أيام من حادثة سقوطه، نشر اليوتيوبر أنتوني مقطع فيديو له من داخل المستشفى، بعد أن تعرض لكسر في الرقبة والظهر والحوض، إضافة إلى كسر في ذراعه اليمنى.