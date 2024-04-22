10 برامج مفيدة بشكل لا يصدق يجب أن تكون على كل جهاز الكمبيوتر
يوجد الكثير من البرامج التي يمكنك تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن غالبًا ما يتم تنزيل برامج لا نستخدمها، وبدلًا من ذلك، يجب عليك البحث عما يعمل على تحسين تجربة الكمبيوتر لديك من خلال تقديم أمر غير متوفر أصلًا على نظام التشغيل ويندوز.
وفي القائمة أدناه سنطلعك على أبرز 10 برامج مفيدة حقًا، ويجب أن يمتلكها كل جهاز كمبيوتر.
HWMonitor
كما يوحي الاسم، هذا البرنامج عبارة عن أداة لمراقبة الكمبيوتر، وتقوم بشكل أساس على مسح كل مستشعر على نظامك وتمنحك عرضًا في الوقت الفعلي للقراءات الصادرة منها، وقد لا تجد البيانات الواردة من جميع أجهزة الاستشعار مفيدة أو ذات صلة.
والبيانات التي يجب عليك البحث عنها تشمل أمورًا مثل درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية، وسحب طاقة وحدة المعالجة المركزية، وجهد ذاكرة الوصول العشوائي، ودرجة حرارة نقطة اتصال وحدة معالجة الرسومات.
وتعد أداة مراقبة الأجهزة أمرًا ضروريًا لأنها تسمح لك بمراقبة نظامك، ما يضمن أنك تعرف كيفية عمله في جميع الأوقات.
وأفضل ميزة في برنامج HWMonitor أنه مجاني تمامًا للتنزيل والاستخدام على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، كما يتم تحديثه بانتظام لدعم أحدث الأجهزة المتوفرة.
Fan Control
يعد أحد أفضل البرامج التي يمكنك العثور عليها لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهو ضروري لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، خاصة إذا كان لديك جهاز ألعاب.
ويمكن لهذا البرنامج العثور على كل مروحة ومستشعر درجة حرارة مدمج في النظام، مما يسمح لك بالتحكم بهما بذكاء وسهولة من مكان واحد.
PowerToys
هي أداة مساعدة ممتازة توفر مجموعة كاملة من الأدوات التي يمكنك استخدامها لتحسين سير عملك على ويندوز. ولقد تم تصنيعها بواسطة مايكروسوفت ويمكن تنزيلها مجانًا تمامًا من متجرها.
GPU-Z
تعد أكثر من مجرد أداة بسيطة لمراقبة الأجهزة وبطاقات الرسومات الخاصة بك. ومن المؤكد أنها ستخبرك بكل شيء عن وحدة معالجة الرسومات إلى جانب مكان وجود أجهزة الاستشعار الخاصة بها، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يمكنها أيضًا إطلاعك على بعض المعلومات المهمة مثل ما إذا كانت وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك محدودة بسبب الحرارة والجهد والطاقة وما إلى ذلك، وهو أمر رائع لتحديد أي مشكلات محتملة، ويعد هذا أمرًا ضروريًا لأولئك الذين يهتمون بوحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم ويريدون التأكد من أنها تعمل بشكل صحيح في جميع الأوقات.
Revo Uninstaller
يعد هذا البرنامج في الأساس أداة إلغاء تثبيت تابعة لجهة خارجية لنظام التشغيل ويندوز، وبالإضافة إلى استخدامها للتخلص من البرامج غير المرغوب فيها، يمكنك أيضًا استخدامها للتخلص بشكل جماعي من مجموعة برامج قد تستغرق إزالتها من نظامك الكثير من الوقت والجهد.
وأهم ما يميز Revo Uninstaller هو أنه يسمح لك بالتخلص من جميع ملفات التسجيل المتبقية التي خلفها البرنامج بعد إلغاء تثبيته.
Start11
تتيح لك هذه الأداة المساعدة، كما يوحي اسمها، التحكم في قائمة "Start" على نظام ويندوز، علاوة على السماح لك بتخصيص شكل ومظهر هذه القائمة وشريط المهام.
OpenRGB
ما يفعله هذا البرنامج بالتحديد واضح إلى حد ما، فهو يتحكم في إضاءة RGB على الكمبيوتر. إنه أمر رائع بالنسبة لأولئك الذين لديهم، على سبيل المثال، ذاكرة الوصول العشوائي RAM مثبتة على اللوحة الأم، ويواجهون مشكلة في التحكم فيها ومزامنتها بشكل صحيح.
يمكن أن يساعد OpenRGB في مثل هذه الحالات عن طريق إنشاء ملف تعريف واحد، ما يسمح لك بالتحكم في مصابيح RGB المتعددة على نظامك من مكان واحد.
WinDirStat
يجعل هذا البرنامج من السهل جدًا البحث في مساحة التخزين لديك وحذف الملفات غير المرغوب فيها لتوفير مساحة أكبر.
ويمنحك WinDirStat تمثيلًا مرئيًا لكل المساحة الموجودة على القرص الصلب، مما يسهل معرفة حجم المجلدات ومقدار المساحة التي تشغلها. إنه مثالي لأولئك الذين يميلون إلى نسيان المكان الذي خزنوا فيه مجموعة من الملفات غير المرغوب فيها على نظامهم ولا يستطيعون إخلاء المساحة بسبب ذلك.
Cinebench
يتم استخدام هذا البرنامج لمعرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل كما هو مفترض وما إذا كان يحتاج إلى بعض الاهتمام، كما أنه من بين أسهل الأدوات المساعدة للمبتدئين.
ويتضمن أحدث إصدار من Cinebench اختبارات قياس أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، مما يعني أنه يمكنك استخدام نفس البرنامج لقياس الأداء واختبار الضغط لكل من المكونات الأساسية في الكمبيوتر.
Ninite
هو عبارة عن أداة مساعدة بسيطة تساعدك على إبقاء جميع تطبيقاتك محدثة بآخر الإصدارات. ويعد استخدام Ninite لإدارة جميع تطبيقاتك المثبتة أمرًا بسيطًا إلى حد ما، كما أنه مجاني تمامًا للتنزيل والاستخدام.
وهذا البرنامج يعتني بكل ما هو في الخلفية، مما يعني أنه يقوم بكل شيء نيابةً عنك دون الحاجة إلى الاهتمام بالنوافذ المنبثقة والتنبيهات وما إلى ذلك.