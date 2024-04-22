10 برامج مفيدة بشكل لا يصدق يجب أن تكون على كل جهاز الكمبيوتر

Fan Control

يعد أحد أفضل البرامج التي يمكنك العثور عليها لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهو ضروري لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، خاصة إذا كان لديك جهاز ألعاب.

ويمكن لهذا البرنامج العثور على كل مروحة ومستشعر درجة حرارة مدمج في النظام، مما يسمح لك بالتحكم بهما بذكاء وسهولة من مكان واحد.

PowerToys

هي أداة مساعدة ممتازة توفر مجموعة كاملة من الأدوات التي يمكنك استخدامها لتحسين سير عملك على ويندوز. ولقد تم تصنيعها بواسطة مايكروسوفت ويمكن تنزيلها مجانًا تمامًا من متجرها.

GPU-Z

تعد أكثر من مجرد أداة بسيطة لمراقبة الأجهزة وبطاقات الرسومات الخاصة بك. ومن المؤكد أنها ستخبرك بكل شيء عن وحدة معالجة الرسومات إلى جانب مكان وجود أجهزة الاستشعار الخاصة بها، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يمكنها أيضًا إطلاعك على بعض المعلومات المهمة مثل ما إذا كانت وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك محدودة بسبب الحرارة والجهد والطاقة وما إلى ذلك، وهو أمر رائع لتحديد أي مشكلات محتملة، ويعد هذا أمرًا ضروريًا لأولئك الذين يهتمون بوحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم ويريدون التأكد من أنها تعمل بشكل صحيح في جميع الأوقات.

Revo Uninstaller

يعد هذا البرنامج في الأساس أداة إلغاء تثبيت تابعة لجهة خارجية لنظام التشغيل ويندوز، وبالإضافة إلى استخدامها للتخلص من البرامج غير المرغوب فيها، يمكنك أيضًا استخدامها للتخلص بشكل جماعي من مجموعة برامج قد تستغرق إزالتها من نظامك الكثير من الوقت والجهد.

وأهم ما يميز Revo Uninstaller هو أنه يسمح لك بالتخلص من جميع ملفات التسجيل المتبقية التي خلفها البرنامج بعد إلغاء تثبيته.