مضيفة الطيران قاتلة ابنتها: "دجال" سلبني إرادتي بقدراته الخارقة

أدلت مضيفة الطيران التونسية باعترافات جديدة في قضية قتل ابنتها الرضيعة "تارا"، التي ألقت فيها باللائمة على شخص إيطالي وصفته بأنه "دجال"، في القضية التي هزت الرأي العام المصري منذ وقوعها مؤخرا بمنطقة " التجمع الخامس" بالقاهرة.

وقالت المضيفة في تصريحات صحفية لأحد المواقع المحلية من داخل محبسها، إنها تعرضت للتضليل من جانب "دجال إيطالي" يزعم أنه "معالج روحاني" تعرفت عليه في إطار اهتمامها بجلسات العلاج الروحاني والعلاج بالطاقة، لكنها اكتشفت لاحقا أنه سلبها إرادتها، وأصبح يتحكم بها مستخدما قدرات خارقة لا يعرفها البشر العاديون.

وقالت إن لون عينيه كان يتغير باستمرار كما كان يسيطر عليها بنظراته، وكأنه أفعى، كما أوحى لها بأفكار عجيبة منها أنها هي السيدة مريم تارة وأنها أمه تارة أخرى، ونتج عن كل ذلك إصابتها بهلوسات دائمة جعلتها لا تنام إلا بعد تناول أقراص منومة، كما شعرت أنها بحاجة دائمة إلى الاستحمام بماء بارد حتى تتخلص من تأثيره وهمينته عليها طوال الليل والنهار، واصفة الإيطالي بأنه "شيطان يمشي على قدمين".

وأوضحت أنها حين حكت تلك التفاصيل للأطباء والاختصاصيين النفسيين الذين انتدبتهم المحكمة ضمن لجنة موسعة لبيان مدى سلامة قواها العقلية، لم يصدقوها واعتبروا أنها تحاول التملص من مسؤوليتها الجنائية.