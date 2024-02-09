حديقة الحيوانات في موسكو تهنئ صغير باندا بالعام الصيني الجديد

هنّأت العاصمة الروسية صغيرة الباندا كاتيوشا، التي ولدت في حديقة الحيوانات في موسكو، بمناسبة حلول العام الصيني الجديد.

وقالت المديرة العامة لحديقة حيوانات موسكو، سفيتلانا أكولوفا، على قناة تيليغرام، إنه "تمت تهنئة الباندا الصغيرة كاتيوشا في حديقة حيوان موسكو بمناسبة العام الصيني الجديد"، فيما قدمت هدايا ثمينة لها.

وكتبت: "لقد هنأت كاتيوشا بالعام الصيني الجديد! سعادتنا الوردية - تلقت كاتيوشا كعكة شهية وتنينًا من الخيزران كهدية".

كما هنأت أكولوفا كل من يحتفل بالعام القمري الجديد وتمنت لهم عامًا حافلًا، مضيفة: "أتمنى أن يجلب التنين الكثير من الفرح والسعادة والحب والرخاء والتجارب التي لا تنسى "لكاتيوشا".

ووُلد أول شبل باندا عملاق في التاريخ الروسي في حديقة حيوان موسكو في نهاية أغسطس الماضي، وتبين فيما بعد أنها أنثى، ووصل والداها المستأجران من الصين، روي، ودينغدينغ، إلى موسكو في عام 2019، لمدة 15 عامًا، كجزء من برنامج للحفاظ على حيوانات الباندا العملاقة وحمايتها ومساعدتها على التكاثر.