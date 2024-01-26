اتهام كاردينال نافذ في كندا بارتكاب اعتداءات جنسية

يواجه الكاردينال الكندي النافذ جيرالد سيبريان لاكروا اتهامات باعتداءات جنسية في بلاده، في إطار تحرّك جماعي يستهدف أكثر من مئة عضو في أبرشية كيبيك، بحسب وثائق قضائية.

وتتهم امرأة رئيس أساقفة كيبيك منذ العام 2011 والكاردينال منذ 2014 البالغ حالياً 66 عامًا، بالاعتداء عليها عندما كانت قاصرًا.

ولاكروا مستشار مقرّب من البابا فرنسيس.

وقال محامي الضحايا آلان أرسونولت إن الاعتداءات المتَّهم بها لاكروا هي حالات ملامسة حدثت في عامي 1987 و1988.