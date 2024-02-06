عاصفة عاتية في كاليفورنيا تخلف 3 قتلى (فيديو)

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في ولاية كاليفورنيا، جراء عاصفة عاتية تسببت بفيضانات ضخمة، وقطعت الكهرباء عن أكثر من 800 ألف منزل، بحسب ما أعلنت السلطات أمس الاثنين.

وتسببت عاصفة قادمة من المحيط الهادي، وهي ثاني عاصفة قوية تجتاح الساحل الغربي الأمريكي في أقل من أسبوع، في هطول أمطار غزيرة على جنوب ولاية كاليفورنيا يوم أمس؛ ما أدى إلى سيول غمرت الشوارع وانهيارات طينية في أنحاء المنطقة.