عاصفة عاتية في كاليفورنيا تخلف 3 قتلى (فيديو)
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في ولاية كاليفورنيا، جراء عاصفة عاتية تسببت بفيضانات ضخمة، وقطعت الكهرباء عن أكثر من 800 ألف منزل، بحسب ما أعلنت السلطات أمس الاثنين.
وتسببت عاصفة قادمة من المحيط الهادي، وهي ثاني عاصفة قوية تجتاح الساحل الغربي الأمريكي في أقل من أسبوع، في هطول أمطار غزيرة على جنوب ولاية كاليفورنيا يوم أمس؛ ما أدى إلى سيول غمرت الشوارع وانهيارات طينية في أنحاء المنطقة.
ونُشرت تحذيرات من طقس متطرف يتسبب بفيضانات ورياح عاتية وعواصف في أجزاء من كاليفورنيا وجنوب غرب ولاية أريزونا، حيث يعيش نحو 35 مليون شخص، وحثت السلطات السكان على الحد من قيادة السيارات.
ووثقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، انهمار كميات مذهلة من الأمطار الناجمة عن العاصفة، والتي اجتاحت شمال كاليفورنيا يوم الأحد مصحوبة برياح عاتية، إلى جانب أمطار غزيرة اشتدت مع تحرك العاصفة جنوبا مساء الأحد وأمس الاثنين.
وقال أرييل كوهين كبير خبراء الأرصاد بهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجليس، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، "نحن نتحدث عن أحد أكثر أنظمة العواصف رطوبة التي تؤثر على منطقة لوس أنجليس الكبرى، منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات".
وأضاف "إذا عدنا إلى سبعينيات القرن التاسع عشر، فستكون هذه واحدة من أقوى ثلاث عواصف".
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا، وكارين باس رئيسة بلدية لوس أنجليس، وتعهد بتقديم مساعدات اتحادية للمناطق التي تضررت بشدة من العاصفة.
وأبلغت إدارة شرطة لوس أنجليس عن وقوع عشرات حوادث الاصطدام المرورية أسفرت عن إصابات منذ بدء العاصفة، وهو عدد أكبر بكثير من المعتاد.
وأدت رياح بلغت سرعتها 121 كيلومترًا في الساعة، يوم الأحد، لسقوط أشجار وخطوط كهرباء عبر منطقة خليج سان فرانسيسكو والساحل الأوسط في كاليفورنيا؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 875 ألف منزل في ذروة العاصفة.
كما لقي شخصان على الأقل حتفهما بسبب سقوط الأشجار يوم الأحد.
وقال براين فيرجسون المتحدث باسم مكتب خدمات الطوارئ التابع للحاكم، إن فرق الإنقاذ انتشلت عشرات الأشخاص ونقلتهم إلى أماكن آمنة في أنحاء الولاية، معظمهم من سائقي السيارات المحاصرين بسبب ارتفاع المياه، عندما حاولوا القيادة على طرق غمرتها المياه.