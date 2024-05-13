إثر "مزحة خطيرة".. القبض على سائق صدم صديقه في السعودية

أعلن الأمن العام في السعودية، الإثنين، أن شرطة منطقة نجران قبضت على سائق سيارة صدم صديقه، وأحالته إلى النيابة العامة.

وكادت "مزحة خطيرة" ارتكبها شاب سعودي أن تودي بحياة صديقه، وأثارت تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان الأمني أن الشاب خالف أيضًا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد أن صوّر ونشر مقطع فيديو يوثق حادثة الصدم.

وأظهر الفيديو أحد الشبان وهو يقف بجانب سيارة متوقفة، عندما اقتربت منه سيارة أخرى، لتصدمه وتحشره بين السيارتين، قبل أن يتمكن من التحدث إلى صديقه طالبًا منه الرجوع، ثم يسقط أرضًا.