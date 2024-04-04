تشابه أسماء يحوّل المخرج باسل الخطيب إلى ناقد درامي

تحوّل المخرج السوري باسل الخطيب، إلى ناقد لاذع للدراما السورية، بعد أن قام شخص يحمل الاسم نفسه، بنشر مقالات "نقدية" عبر فيسبوك، تناولت المسلسلات السورية بشكل لاذع، وفي مقدمتها "كسر عضم 2".

وتورط العديد من صفحات السوشيال ميديا، بتناقل المواقف الواردة في تلك المقالات، ونسبتها للمخرج الخطيب، رغم أنها مكتوبة بتعابير تجعل القارئ يجزم مباشرة بأن كاتبها ليس باسل بالتأكيد.

الطريف في الموضوع، أن باسل، لم يكن بصورة ما يجري بسبب انشغالاته الكثيرة وعدم متابعته أخبار مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اتصالات الأصدقاء المتلاحقة والمستفسرة عن تلك المقالات التي يكتبها ضد الدراما السورية على غير عادته، جعلته ينشر توضيحاً ينفي علاقته بها.

وإثر نشر التوضيح، عمدت صفحة "داما بوست" لنشر اعتذار رسمي من الخطيب، قالت فيه إنها نقلت أخبار المقالات النقدية المنسوبة إليه، عن مواقع إلكترونية يفترض أن تتمتع بمصداقية ومهنية عالية.

وقال الخطيب في توضيحه عبر الفيسبوك: "تلقيت مؤخراً الاتصالات والرسائل لاعتقاد الكثيرين بأنني كاتب بعض المقالات النقدية المنشورة من قبل الكاتب والباحث (باسل علي الخطيب).. الرجاء عدم الخلط بيني وبينه، كل ما أريد أن أقوله وأعبر عنه، أوصله من خلال الأعمال التي أقدمها فقط، ولست بوارد كتابة مقالات عن الدراما والمسلسلات التي تعرض، بغض النظر عن رأيي فيها".