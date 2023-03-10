"رامز نيفر إند".. برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2023
كشف الفنان المصري رامز جلال عن "البوستر الدعائي" لبرنامجه الجديد المُقرر عرضه على شاشة "MBC مصر"، في الموسم الرمضاني 2023.
وقال جلال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن برنامجه في رمضان 2023 يحمل اسم "رامز نيفر إند".
وكتب: "بسم الله توكلنا على الله.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين".
وواصل: "بعون الله رامز_نيفر_إند 💪🔥 .. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان".
وظهر رامز جلال في البوستر الدعائي لبرنامجه الجديد يرتدي بذلة ذهبية اللون، وشعره مصبوغ بالأصفر أيضاً، وهو على ظهر ثور، ممسكاً في يده فانوسا.
وكانت الفنانة المصرية نسرين أمين قد كشفت عن إصابتها أثناء تصويرها مقلبا مع مواطنها رامز جلال، الذي سيعرض برنامجه في رمضان 2023، مشيرة إلى أن المقلب هذا العام "جامد جدًا".
وقالت نسرين أمين في تصريحات تلفزيونية: "اتعمل فيّ مقلب من 6 سنوات، ولكن هذه السنة اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز وأصبت في يدي وكان مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يتحمله".
وكان الفنان رامز جلال قد أكد استمرار برنامجه في الموسم الرمضاني المقبل بعد تداول أنباء عن توقفه.
وقال رامز جلال، خلال حضوره لقاء تلفزيونيا على السجادة الحمراء لحفل توزيع الجوائز "جوي أوردز" الذي أقيم مؤخرا في السعودية، إنه يحضر الآن لبرنامج المقالب الذي يحرص على تقديمه كل عام، مشيرًا إلى أنه يحضر لمفاجأة كبيرة للجمهور في الموسم الجديد من البرنامج.