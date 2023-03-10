"رامز نيفر إند".. برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2023

وكانت الفنانة المصرية نسرين أمين قد كشفت عن إصابتها أثناء تصويرها مقلبا مع مواطنها رامز جلال، الذي سيعرض برنامجه في رمضان 2023، مشيرة إلى أن المقلب هذا العام "جامد جدًا".

وقالت نسرين أمين في تصريحات تلفزيونية: "اتعمل فيّ مقلب من 6 سنوات، ولكن هذه السنة اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز وأصبت في يدي وكان مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يتحمله".