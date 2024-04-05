حسن البلام يكشف كيف خلّد اسم والداته وسر تسمية ابنته (فيديو)
كشف الفنان الكويتي حسن البلام عن الطريقة التي خلد بها اسم والدته من خلال وضع اسمها على محرك غوغل، إضافة إلى سر تسمية ابنته "مزيان".
وقال البلام خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب، إن أفضل لحظة له في حياته كانت عندما خلد اسم والدته "نصرة" بشراء مزرعة كبيرة ووضع اسمها عليها، علاوة على نشر اسم المزرعة على جوجل ليظل اسمها للأبد خالداً.
وأكد الفنان الكويتي الكوميدي أن اللحظة المميزة في حياته تكون عندما يقف على خشبة المسرح، وهي لحظة لا يضاهيها أي شيء في حياته، عندما يطل على الجمهور ويقدم التحية لهم.
وعن سر تسمية ابنته "مزيان" بهذا الاسم، قال إن صديقاً له كانت لديه ابنة بهذا الاسم وكان هو وزوجته يحبانها، فاتفقا على أنه في حال رزقا بطفلة أن يمنحاها ذات الاسم.
وأكد أن ابنته ذات فعالية وحركة عالية كابنة صديقه وهو ما أعجبه لأنه لا يحب الطفلة الساكنة الهادئة، مشيراً إلى أنها تحمل الجينات التمثيلية وبدأت تقوم بأدوار تمثيلية في سن صغيرة.
وعن السبب الذي جعله يبكي بشدة حين أنجب ابنته "مزيان"، قال البلام إنه أصبح أباً وهو بعمر 45 سنة، وكان ذلك في حجر جائحة كورونا في الرياض حين كان محجوراً لمدة 5 أشهر.
وأضاف: "بكيت دون سبب ولم أعرف ماهو الإحساس، جلست على السرير، وخرجت للرفاق في الخارج، وفكرت في الأمر كثيراً".
وأكد البلام أنه يريد أن يمنح ابنته كل ما يملك وأنه بدأ بتوفير الأموال التي تكفيها في حياتها من الآن، حتى لا تحتاج لأي شخص آخر يتحكم فيها، على حد قوله.