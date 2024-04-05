حسن البلام يكشف كيف خلّد اسم والداته وسر تسمية ابنته (فيديو)

كشف الفنان الكويتي حسن البلام عن الطريقة التي خلد بها اسم والدته من خلال وضع اسمها على محرك غوغل، إضافة إلى سر تسمية ابنته "مزيان".

وقال البلام خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب، إن أفضل لحظة له في حياته كانت عندما خلد اسم والدته "نصرة" بشراء مزرعة كبيرة ووضع اسمها عليها، علاوة على نشر اسم المزرعة على جوجل ليظل اسمها للأبد خالداً.

وأكد الفنان الكويتي الكوميدي أن اللحظة المميزة في حياته تكون عندما يقف على خشبة المسرح، وهي لحظة لا يضاهيها أي شيء في حياته، عندما يطل على الجمهور ويقدم التحية لهم.