وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب
توفي اليوم الثلاثاء المحامي المصري الشهير فريد الديب عن عمر يناهز 79 عامًا.
وأعلنت حنان ابنة المحامي الراحل فريد الديب نبأ وفاته.
وعانى الديب أخيرًا من وعكات صحية متتالية أبعدته عن قاعات المحاكم، إذ اكتفى بممارسة عمله بكتابة المذكرات القانونية في الطعون المختلفة.
ونفى الديب أكثر من مرة شائعات وفاته، إلا أن هذه المرة أعلنت ابنته حنان النبأ.
وكتبت حنان عبر صفحتها على "فيسبوك": "كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة، وملجئي بعد الله.. طاب به عمري الفائت، ولكن أمر الله نافذ علينا جميعًا".
ونعى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك المحامي الراحل عبر حسابه في "تويتر".
وغرد قائلًا "إنا لله وإنا إليه راجعون، نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته".
وأضاف قائلًا "لا ننسى وقفة الرجل مع الأسرة في وقت انسحب فيه الآخرون".