وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب

توفي اليوم الثلاثاء المحامي المصري الشهير فريد الديب عن عمر يناهز 79 عامًا.

وأعلنت حنان ابنة المحامي الراحل فريد الديب نبأ وفاته.

وعانى الديب أخيرًا من وعكات صحية متتالية أبعدته عن قاعات المحاكم، إذ اكتفى بممارسة عمله بكتابة المذكرات القانونية في الطعون المختلفة.

ونفى الديب أكثر من مرة شائعات وفاته، إلا أن هذه المرة أعلنت ابنته حنان النبأ.

وكتبت حنان عبر صفحتها على "فيسبوك": "كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة، وملجئي بعد الله.. طاب به عمري الفائت، ولكن أمر الله نافذ علينا جميعًا".