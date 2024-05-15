هبة نور: لا أتقبل تملك الرجل.. وأرفض الإجهاض

قالت الفنانة السورية هبة نور، إنها ضد فكرة الإجهاض؛ لأنها تعني قتل روح بريئة، بغض النظر عن العادات والتقاليد الاجتماعية الصعبة التي يمكن أن تتعرض لها المرأة في مجتمعاتنا.

وفي لقاء مع برنامج "كتاب الشهرة" تحدثت هبة، عن دورها في مسلسل "الولادة من الخاصرة 2" عام 2012، الذي كان سبب شهرتها، رغم أنها لم تقدم فيه سوى 25 مشهدًا، قائلة: "ربما لأن أدائي كان متميزًا في تلك المشاهد القليلة نسبيًّا. فحتى الآن يذكّرني الجمهور بدور في مسلسل الولادة من الخاصرة 2 ويصفونه بكثير من الحب".

وحول وضع المرأة، ونظرة الرجل الشرقي إليها وأسلوب تعامله معها، أكدت هبة أنها تحب طبيعة الرجل الشرقي "الحمش" الذي يحتضن المرأة، ولا يلغيها. وأضافت: "أحب غيرة الرجل، لكنني أكره شعور التملك ولا أتقبله.. ولا أمانع أن يكون الرجل أقوى من المرأة، فيصرف عليها ويحتويها، شرط ألّا يلغيها".

وحول أيهما تفضل، الرجل الشرقي أم الغربي؟ قالت نور: "لم يسبق أن أُعجب بي رجل إيطالي حتى أعرف.. لكن الرجل الشرقي هو المفضل عندي".