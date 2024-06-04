ضبط امرأة كويتية تدير شبكة تهريب مخدرات خطيرة (فيديو)
كشفت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الثلاثاء، أن إحدى المواطنات الكويتيات، انضمت إلى شبكة تهريب مخدرات خطيرة، تعمل على إدخال موادها المحظورة عبر مطار البلاد الدولي.
وأعلنت الوزارة ضبط الشبكة التي تضم 5 مواطنين كويتيين أيضًا، دون أن يتضح إن كانت المرأة الوحيدة هي من تقود تلك العصابة المؤلفة من 6 أفراد.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، أفراد الشبكة بعد القبض عليهم، وبينهم تلك المرأة، لكنها اخفت وجوههم ولم تذكر أسماءهم، مكتفيةً بالإشارة لكون اثنين منهم يعملان في الجمارك.
وقالت الوزارة إن السلطات المختصة ضبطت نحو مليون كبسولة من مادة "الليريكا" المخدرة التي حاولت الشبكة إدخالها الى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي.
وقدَّرت الوزارة القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بمليوني دينار (نحو 6.5 مليون دولار)، فيما تمت إحالة المضبوطين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة بحقهم.
ومن النادر أن تتورط نساء كويتيات في شبكات تهريب المخدرات التي تكافحها الكويت التي تستضيف نحو 3.3 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات بجانب مواطنيها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة.