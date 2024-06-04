ضبط امرأة كويتية تدير شبكة تهريب مخدرات خطيرة (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الثلاثاء، أن إحدى المواطنات الكويتيات، انضمت إلى شبكة تهريب مخدرات خطيرة، تعمل على إدخال موادها المحظورة عبر مطار البلاد الدولي.

وأعلنت الوزارة ضبط الشبكة التي تضم 5 مواطنين كويتيين أيضًا، دون أن يتضح إن كانت المرأة الوحيدة هي من تقود تلك العصابة المؤلفة من 6 أفراد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، أفراد الشبكة بعد القبض عليهم، وبينهم تلك المرأة، لكنها اخفت وجوههم ولم تذكر أسماءهم، مكتفيةً بالإشارة لكون اثنين منهم يعملان في الجمارك.