بيل غيتس: المستقبل سيكون لشركات تكنولوجيا المناخ

قال مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، إن تكنولوجيا المناخ ستكون مربحة بشكل كبير في الأعوام المقبلة؛ ما يتيح للعاملين في هذا المجال فرصًا واعدة للنجاح وتحقيق الأرباح.

وأضاف الملياردير الأمريكي، خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت، أن العاملين في مجال تكنولوجيا المناخ سيجدون فرصًا كبيرة للعمل.

وبحسب ما أورده موقع "دوت الخليج"، توقع بيل غيتس أن تتفوق شركات تكنولوجيا المناخ على شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وتسلا وأمازون في المستقبل، لكنه أوضح أن تكنولوجيا المناخ ليست مجالًا سهلًا، وأنها تحمل مخاطر.

وقال: "لكن الذين يقاومون ويستمرون في العمل في هذا المجال سيحققون مكاسب كبيرة".