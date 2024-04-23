واشنطن تهدد بقطع علاقة البنوك الصينية مع النظام العالمي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تفرض عقوبات لقطع بعض البنوك الصينية التي "تساعد" روسيا في الحرب، عن النظام المالي العالمي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ومسؤولين أن استهداف البنوك بالعقوبات يُعد خيارًا تصعيديًا في حالة فشل المبادرات الدبلوماسية التي يقودها مسؤولون أمريكيون للضغط على بكين للحد من صادراتها.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في وقت سابق في اجتماعات مع نظرائها في بكين: "إن أي بنوك تسهل المعاملات الكبيرة التي توجه البضائع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية تُعرض نفسها لخطر العقوبات الأمريكية".

وأشارت الصحيفة إلى أن منع البنوك من الوصول إلى الدولار، وهو العملة المستخدمة في معظم التجارة العالمية، له آثار أوسع بكثير من العقوبات العادية التي تستهدف الأفراد والشركات، ولذلك غالبا ما يتم اللجوء إليها كملاذ أخير.

وكثيراً ما تُجبر مثل هذه العقوبات البنوك على الفشل في تنفيذ التزاماتها المالية؛ ما يؤثر على قاعدة عملائها بالكامل، ويُمثل خطرا خاصا على الصين في الوقت الذي تتصارع فيه البلاد مع مشاكل الائتمان المتزايدة، بحسب الصحيفة.