ثروات دول الساحل الأفريقي تسيل لعاب القوى العالمية

في منطقة الساحل الأفريقي، حيث لا تتوقف الاضطرابات الأمنية، يحوي باطن الأرض ثروات طاقية وطبيعية هائلة، جعلت دول هذه المنطقة هدفًا تتكالب عليه القوى العالمية مثل: روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والصين.

وتسعى روسيا الآن إلى تدشين مشاريع للطاقة النووية عبر استغلال اليورانيوم في دول، مثل: النيجر؛ ما يسلط الضوء على ثروة مهمة استغلتها فرنسا لعقود حتى تساعدها على تشغيل محطاتها النووية.

لكن ما بقية الثروات التي تثير شهية القوى العالمية التي تحطُّ بكامل ثقلها اليوم في الساحل الأفريقي بسببها؟