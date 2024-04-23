مطار دبي الدولي يعود للعمل بكامل طاقته بعد الأجواء الاستثنائية (صور)

أعلنت شركة مطارات دبي، اليوم الثلاثاء، عودة العمليات التشغيلية في مطار دبي إلى وضعها الطبيعي وبكامل طاقتها، بعد أن كانت قد واجهت صعوبات شديدة الأيام الماضية جراء التقلبات الجوية الطارئة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى عودة جدول الرحلات الجوية إلى مساره الطبيعي بمعدل 1400 رحلة يومياً.