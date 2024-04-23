مطار دبي الدولي يعود للعمل بكامل طاقته بعد الأجواء الاستثنائية (صور)
أعلنت شركة مطارات دبي، اليوم الثلاثاء، عودة العمليات التشغيلية في مطار دبي إلى وضعها الطبيعي وبكامل طاقتها، بعد أن كانت قد واجهت صعوبات شديدة الأيام الماضية جراء التقلبات الجوية الطارئة.
وأشارت الشركة في بيان لها إلى عودة جدول الرحلات الجوية إلى مساره الطبيعي بمعدل 1400 رحلة يومياً.
يأتي ذلك بعد إلغاء 2155 رحلة وتحويل مسار 115 رحلة أخرى خلال أجواء الطقس الاستثنائية التي شهدتها الدولة خلال الأسبوع الماضي.
وأكدت الشركة أن الآلاف من موظفي مطارات دبي عملوا جنباً إلى جنب لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي ومساندة الضيوف.
وكان مطار دبي الدولي قد أعلن أنه يواجه عدداً من التحديات التشغيلية نظراً للظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها الدولة مؤخراً.
وأكد أنه يجري العمل على مدار الساعة مع فرق الاستجابة للطوارئ والشركاء لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بأسرع وقت ممكن".