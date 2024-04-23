الإمارات وعُمان توقعان اتفاقيات استثمارية بـ 35 مليار دولار
وقَّعت دولة الإمارات وسلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات وشراكات استثمارية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت الوكالة إن الاتفاقيات وقِّعت خلال ملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني، الذي تم تنظيمه على هامش زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى البلاد.
وذكرت أن الاتفاقيات التي وصلت قيمتها إلى 129 مليار درهم، تضمنت: مشاريع الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والسكك الحديدية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وعدة مجالات أخرى.
ومن ضمن المشاريع، مشروع ضخم للصناعة والطاقة، الذي وقعته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم "EGA"، وشركة حديد الإمارات أركان "ESA"، وشركة OQ للطاقة البديلة، مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء.
أما المشروع الثاني، فهو اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين "القابضة" (ADQ) وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 660 مليون درهم.
كما وقعت الدولتان اتفاقية ترسية مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم، إضافة لاتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة، تشمل: البنية التحتية الرقمية، والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.
ووقَّعت شركة الاتحاد للقطارات وشركة مبادلة وشركة مجموعة أسياد العُمانية اتفاقية شراكة بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.
إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تشكيل تحالف إماراتي - عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
وقال وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي: " تربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية تتميز بالروابط الوثيقة، والتي كانت بمثابة ركيزة أساسية للتعاون المتبادل وتمثل الاتفاقيات الموقعة اليوم خطوة مهمة من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من التطور عبر تسخير جهودنا معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة للنمو الاقتصادي والازدهار لكلا البلدين".
وأضاف السويدي أن "دولة الإمارات تبرز كواحدة من الدول الرائدة عالميًّا في مجال الاستثمار والتجارة مع سلطنة عُمان حيث يصل حجم التجارة غير النفطية إلى ما يقرب من 51 مليار درهم في عام 2023 وستعمل الاتفاقيات الموقعة اليوم على تعزيز العلاقات في القطاعات الرئيسة وتوفير النتائج التي تعود بالفائدة على المجتمع والنمو الاقتصادي نحو مستقبل مستقر ومزدهر بين البلدين".