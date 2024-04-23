الإمارات وعُمان توقعان اتفاقيات استثمارية بـ 35 مليار دولار

وقَّعت دولة الإمارات وسلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات وشراكات استثمارية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الوكالة إن الاتفاقيات وقِّعت خلال ملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني، الذي تم تنظيمه على هامش زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى البلاد.

وذكرت أن الاتفاقيات التي وصلت قيمتها إلى 129 مليار درهم، تضمنت: مشاريع الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والسكك الحديدية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وعدة مجالات أخرى.

ومن ضمن المشاريع، مشروع ضخم للصناعة والطاقة، الذي وقعته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم "EGA"، وشركة حديد الإمارات أركان "ESA"، وشركة OQ للطاقة البديلة، مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء.