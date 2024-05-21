"ناسداك" يسجل رقماً قياسياً وسط صعود معظم مؤشرات "وول ستريت"‎

أغلق المؤشر "ناسداك" عند مستوى قياسي مرتفع، الاثنين، في حين ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500"، قليلاً مع تقدم أسهم التكنولوجيا، وفق "رويترز".

جاء ذلك قبل توقعات بإعلان ارتفاع أرباح شركة "إنفيديا" وترقب المستثمرين لتوقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ووفقاً لبيانات أولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500"، بواقع5.45 نقطة أو 0.10% ليغلق عند 5308.72 نقطة.

وقفز المؤشر "ناسداك" المجمع 112.25 نقطة أو 0.67% إلى 16798.21 نقطة.

غير أن المؤشر "داو جونز" الصناعي انخفض 187.23 نقطة أو 0.47% إلى 39816.36 نقطة.