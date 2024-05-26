مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الأحد، إن مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح في السنة المالية 2024-2025 زيادة من 3.2 مليون في العام المالي الحالي 2023-2024.
وأضافت الوزيرة، في بيان، أن ذلك يأتي "مع استهداف التوسع في السعات التخزينية لصوامع الحبوب لتصل إلى 5.2 مليون طن مقابل نحو 3.9 مليون طن في العام 2022-2023".
وتبدأ السنة المالية في مصر، من أول يوليو/تموز وتنتهي في آخر يونيو/حزيران، من كل عام.
وتابعت أن مصر تسعى كذلك إلى "زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الإستراتيجية لتصل إلى 2.8 مليون فدان ذرة، و220 ألف فدان فول بلدي"، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت إن ارتفاع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاثة "يسمح بتقليل الفجوة الغذائية، والحد من الواردات الزراعية".
وأضافت: "المستهدف أيضًا إضافة نحو 750 ألف فدان زراعية، خلال عام 2024-2025، ليصل إجمالي المساحات الزراعية إلى نحو 10.7 مليون فدان".