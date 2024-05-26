قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الأحد، إن مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح في السنة المالية 2024-2025 زيادة من 3.2 مليون في العام المالي الحالي 2023-2024.

وأضافت الوزيرة، في بيان، أن ذلك يأتي "مع استهداف التوسع في السعات التخزينية لصوامع الحبوب لتصل إلى 5.2 مليون طن مقابل نحو 3.9 مليون طن في العام 2022-2023".

وتبدأ السنة المالية في مصر، من أول يوليو/تموز وتنتهي في آخر يونيو/حزيران، من كل عام.

وتابعت أن مصر تسعى كذلك إلى "زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الإستراتيجية لتصل إلى 2.8 مليون فدان ذرة، و220 ألف فدان فول بلدي"، بحسب وكالة "رويترز".