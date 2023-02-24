"مرغمةً".. شهباز شريف يعلن قبول باكستان لشروط اتفاق صندوق النقد "القاسية"

ويرجح أن تؤدي الإجراءات الصارمة إلى مزيد من المرونة في النظام المصرفي وإذكاء التضخم الذي بلغ 27.50 بالمئة في كانون الثاني/يناير.

ودخل اقتصاد باكستان في حالة اضطراب، ويحتاج بشدة إلى تمويل خارجي، إذ هبطت احتياطاته من النقد الأجنبي إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما لا يكفي تقريبا لتغطية ثلاثة أسابيع من الواردات.



وقال شريف، دون الإسهاب في تفاصيل، إن "دولة صديقة" تنتظر أيضا تأكيد الاتفاق قبل تقديم الدعم لباكستان.



وأعلنت الصين الحليفة طويلة الأمد، هذا الأسبوع، إعادة تمويل لباكستان بقيمة 700 مليون دولار، بحسب وزارة المالية الباكستانية.