العراق والأردن يتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية‎ بينهما

وقعت سلطة الطيران المدني العراقية مع نظيرتها الأردنية مذكرة تنفيذية بهدف تنسيق العمل المشترك بين البلدين، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين العراق والأردن.

وحسب بيان أصدرته سلطة الطيران المدني العراقية، الثلاثاء، وقع على المذكرة في العاصمة الأردنية عمّان، الاثنين، مدير عام الأخيرة علي خليل إبراهيم، والرئيس التنفيذي للطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو.

وقال إبراهيم: “نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق في عدة مجالات بما يخص الطيران المدني والعمليات الجوية بين العراق والأردن”.

وأضاف أن “المذكرة تضمنت كذلك تبادل الخبرات والطاقات والاستفادة من الإمكانات المتاحة في توطيد علاقة العمل المتينة، بما يخص زيادة عدد الرحلات الجوية والمجالات الفنية وسلامة الطيران والعمليات الجوية وسلامة المطارات ومقاييس الملاحة الجوية والتشريعات الخاصة بالطيران المدني”.

يذكر أن حركة العمل المتواصلة التي تقوم بها سلطة الطيران المدني العراقية مع مختلف دول العالم، تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية في تعزيز أطر العمل والتعاون بما يخص التوسع بواقع الخدمات التي تقدم في خدمة حركة السفر والمسافرين بين المطارات العالمية.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني زار العراق في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، والتقى مع زعماء البلد في أول زيارة منذ نحو 10 أعوام.

وأبرم العراق والأردن اتفاقات لتعزيز التجارة بينهما وإنشاء منطقة صناعية على الحدود، فضلاً عن مد أنبوب نفط من جنوب العراق وصولاً إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر.