هيئة الطيران المدني الإماراتية تعاين مطار دمشق تمهيدًا لاستئناف رحلاتها الوطنية إليه

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الأحد في بيان، إنها تقيّم إمكانية استئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى العاصمة السورية دمشق.

وصدر بيان الهيئة بعد إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق، يوم الخميس.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية، عن مدير عام الهيئة، سيف السويدي، قوله إن “لجنة متخصصة تعمل حاليًّا على تقييم الوضع في مطار دمشق الدولي”، مشيرًا إلى أنه “سيتم اتخاذ القرار المناسب لاستئناف الرحلات الجوية الإماراتية إلى دمشق بناء على تقرير اللجنة، وتوفر وسائل الأمن والسلامة كافة التي تضمن سلامة المسافرين والطائرات”.

وعلّقت شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012؛ بسبب المخاوف الأمنية.