انتهاء اعمال السفير الأمريكي في العراق.. من سيكون بديله؟

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الاثنين انتهاء أعمال السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان.

وذكر المكتب في بيان صحفي إن “عبدالمهدي استقبل السفیر الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان بمناسبة انتهاء عمله، وأكد أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية”، معربًا عن “تقديره للجهود التي بذلها السفير الأمريكي خلال مهمته في العراق وإسهامه بتعزيز التعاون بين البلدين”.

وفي خطوة متسقة مع السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، من المنتظر أن يتولّى ماثيو تولر، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسفير الولايات المتحدة الحالي في اليمن، المنصب نفسه ولكن في العراق.

وأعلن البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري، في بيان أن تولر سيخلف، دوغلاس سيليمان الذي أمضى قرابة عامين في منصب السفير في بغداد.

وتولر هو سفير الولايات المتحدة في اليمن منذ عام 2014، كما كان سفيرًا لبلاده لدى الكويت بين عامي 2011 و2014، وسبق له أن عمل في سفارات واشنطن في القاهرة وبغداد والكويت والرياض، حيث تنقّل بين مناصب مختلفة.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإنّ تولر “عمل في وزارة الخارجية الأمريكية نائباً لمدير مكتب شمال الخليج ومسؤولاً ب‍مكتب مصر”، لافتًا إلى أنه “يجيد اللغة العربية، ويحمل شهادة بكالوريوس من جامعة بريغام يانغ، وشهادة ماجستير من جامعة هارفارد، وحاصل على جائزة SIA المخابراتية وجائزتين فخريتين رئاسيتين، وجائزة بيكر ويلكنز من وزارة الخارجية”.

كما أنّ تولر عضو في السلك الدبلوماسي الأميركي الأقدم برتبة “وزير مستشار”، وعمل قبل ترشيحه لمنصب السفير الأميركي في العراق، كمستشار سياسي في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الأميركية في الكويت، وكذلك نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في القاهرة، بالإضافة إلى توليه منصب مستشار الشؤون السياسية في سفارة أميركا بالرياض، ونائبًا للسفير في الدوحة.

وتقول مصادر مطلعة إنه “من المتوقّع أن تتخذ الولايات المتحدة مع بداية عمل السفير الجديد، جملة من الإجراءات في العراق، تتمثّل برفع التصعيد تجاه إيران، وزيادة الضغط على بغداد للالتزام بالعقوبات الأمريكية على طهران، بالإضافة إلى تقوية المسار السياسي بين العراق والولايات المتحدة”.