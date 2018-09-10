مصر تعفي القطاع السياحي من الضرائب لإنقاذه من الأزمات

جمدت مصر رسميًا تحصيل الضرائب من القطاع السياحي بأكمله؛ في محاولة لإنقاذ القطاع وإعادة الاستثمارات إليه مرة أخرى، عقب الأزمات الأخيرة التي لحقت به.

وقال مستشار وزير المالية أسامة توكل، إن “الحكومة قررت تجميد تحصيل الضرائب من القطاع السياحي بعد الأزمات الأخيرة، خاصة أزمة سقوط الطائرة الروسية في عام 2015″.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن “تلك المحاولات تأتي لمواجهة الأزمات التي تواجه القطاع، ومحاولة لجذب الاستثمارات إليه”، مؤكدًا أن “هناك 6.5 مليون ملف ضريبي في مصر، وهذا الرقم لا يتناسب مع الكثافة السكانية، التي من المقدر أن تصل إلى 20 مليون ملف”.

من جهته، قال الخبير السياحي جمال نبوي لـ “إرم نيوز”، إن مصر “تسعى لإعادة قطاع السياحة إلى طبيعته، وإنعاشه وسط الأزمات التي أعاقت العمل بالقطاع، وأدت إلى هروب المستثمرين منه خلال السنوات الأخيرة”، مشيرًا إلى أن “الأعمال الإرهابية، وحادث سقوط الطائرة الروسية، كانا بمثابة الضربة القاضية للقطاع، وقضى على آخر آماله”.

واعتبر نبوي، أن “قرار تجميد الضرائب المفروضة على القطاع السياحي، يعتبر خطوة مهمة لجذب الاستثمارات إلى القطاع مرة أخرى، لكن ذلك يحتاج إلى دعم أمني واستقرار كامل بالقطاع، وهذا ما نجحت في تحقيقه مصر خلال السنوات الأخيرة”، متوقعًا أن “تشهد مصر انتعاشة كبرى في القطاع السياحي، خلال الفترة المقبلة”.