بتهمة الرشوة.. إحالة مسؤولين بمصلحة الضرائب المصرية إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، إحالة 3 مسؤولين بمصلحة الضرائب إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي والتوسط في رشاوى مالية دون وجه حق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة مصلحة الضرائب”.

وألقت الجهات المعنية أخيرًا القبض على 3 متهمين في قضية أثارت الرأي العام بسبب ارتباطها بالهيئة المختصة بجمع الضرائب في البلاد.

ووجهت النيابة إلى المتهمين في تلك القضية الحصول على رشاوى تقدر بأكثر من 27 مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملفات بعض الشركات.

وأثبتت تسجيلات توصلت إليها النيابة العامة تحصل المتهمة الأولى على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف بعض الشركات.

بدورهم أقر المتهمون في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم، وكذلك تلقيهم رشاوى لتسهيل بعض الإجراءات.

وشنت الجهات الرقابية في مصر، بينها النيابة الإدارية، حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد تقدر قيمتها بـ 9.24 مليار جنيه.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية بينها صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر في مايو/أيار 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.