برلمانية مصرية تكشف مزايا قانون السياحة الجديد (فيديو إرم)

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة في البرلمان المصري، أن مشروع قانون السياحة الجديد المنتظر عرضه ومناقشته يخلق حلولًا لمعظم مشكلات قطاع السياحة الموجودة حاليًا، مضيفة: “أننا مازلنا نعمل بالقانون القديم الذي لم يتغير رغم المستجدات التي ظهرت خلال الفترات السابقة”.

وقالت، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن البرلمان ينتظر انتخابات اتحاد السياحة حتى يبدأ مناقشة مشروع قانون السياحة الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم الاستماع لجميع العاملين بقطاع السياحة؛ لمعرفة مشاكلهم وإيجاد حلول لها في القانون الجديد.

وأضافت مصطفى أنه سيتم مناقشة مشروع القانون الجديد في الدورة المقبلة للبرلمان؛ لمساعدة الدولة في تنمية هذا القطاع والنهوض به من جديد، لافتة إلى أن قانون السياحة الجديد سيعمل على جذب السياح وتقنين العديد من الأوضاع غير القانونية.

وكانت وزارة السياحة أعدت مشروع قانون تحت مسمى “قانون موحد للسياحة” يضم جميع النصوص القانونية ذات الصلة بالمجالات والأنشطة السياحية المختلفة، بما يحقق تجاوبًا مع القطاع السياحي على اختلاف مكوناته، نظرًا لمرور نحو 60 عامًا على أغلب القوانين المنظمة للحركة السياحية في مصر.

ويهدف القانون الجديد إلى القضاء على ازدواجية التشريعات السياحية وتعظيم فرص الاستثمار وتحسين مناخ العمل السياحي مع ظهير تشريعي للجهة الرقابية والمنظمة للعمل السياحي.