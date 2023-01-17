إسبانيا.. معدلات فقر عالية وانكماش متسارع تعززه الديون الأوروبية

تسارعت وتيرة انكماش الاقتصاد الإسباني بصورة تنذر بأزمة مالية لم تشهدها دولة في منطقة اليورو منذ عقود، ووصلت معدلات الفقر إلى مستويات مهولة مع ارتفاع أسعار العقارات والسلع بصورة كبيرة.

ورغم تقديم الحكومة الإسبانية ثلاث حزم مساعدات العام الماضي لمواجهة آثار التضخم بقيمة 45 مليار يورو، إلا أن شريحة الفقراء ازدادت بحوالي 30 بالمئة تقريباً بحسب إحصائيات أممية وحكومية.

وفيما كانت شريحة العوز في السابق تقتصر على العاطلين عن العمل ومن ليس لهم دخل مادي، أصبحت اليوم تستوعب شرائح أكبر وفئات اجتماعية كانت تنعت بالميسورة سابقًا، لكنها أصيبت بالفقر الناجم عن التضخم وأزمات الطاقة.

أما التوقعات للعام الجاري، فتشير إلى معاناة إسبانيا من تضخم بنسبة 4.5% وارتفاع بالأسعار يجعل بعض المنتجات الأساسية بمثابة سلعٍ فاخرة، ويرفع معدلات الفقر، بحسب تقرير شركة "نوربولسا" الاستراتيجية لعام 2023.