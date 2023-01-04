مسح: الركود التجاري في منطقة اليورو انكمش بوتيرة أقل من المتوقع

أظهر مسح أن حجم النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش بوتيرة أقل مما كان متوقعًا، في نهاية العام الماضي، مع تراجع ضغوط الأسعار، مما يشير إلى أن الركود في المنطقة ربما أقل مما هو متوقع.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في منطقة اليورو الذي يقيس الأداء الاقتصادي إلى 49.3، في ديسمبر/كانون الأول، مرتفعًا من 47.8، في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يزيد على التوقعات المبدئية البالغة 48.8.

وعلى الرغم من أن المؤشر لم يتخطَ حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، منذ يوليو/تموز، فقد سجل أعلى مستوى له خلال 5 أشهر في ديسمبر/كانون الأول.