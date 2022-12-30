تقرير: سياسات مكافحة التضخم تهدد عرش المليارديرات

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنّ "هذا الانهيار أثّر في سوق الأسهم بشكل كبير على ثروة أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا".

ويشرح التقرير كيف فقد الفرنسي برنارد أرنو، على رأس إمبراطورية الرفاهية "أل في أم أتش" مكانته كأغنى رجل في العالم، خلال الشهر الجاري.

وشهدت ثروة الرئيس التنفيذي لشركات "تسلا" و"سبايس إكس" و"تويتر" أيضًا، أيلون ماسك تراجعًا بمقدار 132 مليار دولار هذا العام.

ويوضح التقرير، أنّ "الأسواق قلقة من تباطؤ الإنتاج وضعف الطلب في الصين، وهي سوق إستراتيجية، كما أدى استحواذ ماسك على "تويتر" بعد التخلي عن عدد كبير من أسهمه في تسلا إلى إضعاف ثقة المستثمرين".

من جانبه، سجل مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، تراجعًا لافتًا في ثروته، في عام 2022، وبينما تراجعت أسهم عملاق التجارة الإلكترونية العالمي بنسبة 50% هذا العام، فإن ثروة رجل الأعمال، وهو أيضًا مؤسس شركة "بلو أوريجين" ومالكها تقلصت بمقدار 84 مليار دولار، وتبلغ الآن 108 مليارات دولار، وفقًا للتقرير الفرنسي.

ويقدم التقرير شرحًا لأسباب هذا التراجع، مشيرًا إلى أنّه مع استئناف عادات الاستهلاك منذ نهاية الوباء تشهد المبيعات عبر الإنترنت تباطؤًا ملحوظًا.

وذكر أن جيف بيزوس، الذي اختار ترك منصبه كرئيس تنفيذي، العام الماضي، إلى آندي جاسي، ظل المساهم الرئيس في "أمازون"، كما أن طلاقه، العام الماضي، من زوجته السابقة ماكنزي سكوت أجبره أيضًا على التخلي عن جزء من أسهمه.

ويؤكد تقرير الصحيفة الفرنسية، أنّ شركة "ميتا" التي تضم فيسبوك" و"أنستغرام" و"واتساب" التي تم تصنيفها كأحد أكبر "الرابحين" خلال فترة اجتياح وباء "كورونا" شهدت أيضًا تراجعًا في 2022، بقيمة 316 مليار دولار.