تقرير: مستقبل قاتم ينتظر منطقة اليورو

ووضع التقرير قائمة طويلة من المخاطر المالية المحتملة التي تواجهها منطقة "اليورو" اليوم، منها إفلاس الشركات الأكثر استهلاكا للطاقة وإفلاس العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض، وضعف القطاع المصرفي نتيجة ارتفاع الديون، إضافة إلى موجة من عدم ثقة المستثمرين في الدول الأكثر مديونية وانخفاض في أسواق العقارات؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت "لوبوان" إلى أنّ ما تضمنه التقرير يعتبر رسالة سلبية تثير القلق بشكل صريح في حين كان من المفترض أن يطمئن البنك المركزي الأوروبي من خلال خطابه وتقاريره الشركات والأسر والمستثمرين.