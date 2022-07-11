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اقتصاد

منطقة اليورو تفشل مجددا في اختيار رئيس جديد لصندوق الإنقاذ المالي
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 21:47 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 22:00 GMT

منطقة اليورو تفشل مجددا في اختيار رئيس جديد لصندوق الإنقاذ المالي

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية منطقة اليورو فشلوا مجددا الاثنين في اختيار رئيس جديد لصندق الإنقاذ المالي للتكتل. ويحتاج الوزراء للاتفاق على خلف

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المصدر: رويترز

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية منطقة اليورو فشلوا مجددا الاثنين في اختيار رئيس جديد لصندق الإنقاذ المالي للتكتل.

ويحتاج الوزراء للاتفاق على خلف لكلاوس ريجلينج الذي سيتقاعد في أكتوبر تشرين الأول بعد أن قاد آلية الاستقرار الأوروبية منذ إنشائها في 2012 في غمرة أزمة ديون منطقة اليورو.

وانسحب أحد المرشحين الثلاثة، الإيطالي ماركو بوتي، قبل التصويت الذي أُجري اليوم، لكن أيا من المرشحين الآخرين لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات لتعيينه.

ويبقى في السباق وزير مالية لوكسمبورج السابق بيير جرامينا ووزير المالية البرتغالي السابق جواو لياو.

وقال مسؤول إن القرار المحتمل تأجل الآن إلى اجتماع في سبتمبر أيلول. وكان الوزراء قد فشلوا في الوصول إلى حل وسط في يونيو حزيران.

وآلية الاستقرار الأوروبية هي برنامج إقراض طارئ للحكومات التي تصدر سندات تضمنها كل دول منطقة اليورو التسع عشرة. ولديها قدرات إقراض بقيمة 500 مليار يورو.

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