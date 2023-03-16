تماشيا مع التوقعات.. "المركزي الأوروبي" يرفع الفائدة بنصف نقطة مئوية
رفع البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، سعر الفائدة 50 نقطة أساس، لتصل تكلفة الاقتراض إلى 3.5%، بما يتماشى مع التوقعات، وليفي بذلك بتعهده في الاجتماع السابق.
وكان البنك قد تعهد خلال اجتماعه المنعقد الشهر الماضي بزيادة أسعار الفائدة في اجتماع اليوم بواقع 50 نقطة أساس، ليستكمل بذلك تشديد سياسته النقدية لمحاربة التضخم.
وقال المركزي الأوروبي في بيان، الخميس، إنه "من المتوقع أن تبقى نسب التضخم في التكتل مرتفعة بشكل عالٍ ولفترة طويلة".
وفي الوقت الذي رفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، أحجم في بيان اليوم عن الإشارة إلى أي تحركات بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.