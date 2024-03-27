الين يهبط لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ 34 عاماً

أصدر وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين، وذلك بعد تراجع عملة بلاده إلى أدنى مستوى لها في 34 عاما مقابل الدولار.

وقال سوزوكي إن السلطات قد تتخذ "إجراءات حاسمة"، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي. وفق وكالة "رويترز".

وكانت آخر مرة استخدم فيها الوزير شونيتشي سوزوكي عبارة "الإجراءات الحاسمة" في خريف عام 2022، عندما تدخّلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.

وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات أمس الثلاثاء بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية؛ ما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عاما، وإلى المستوى الذي استدعى تدخلا رسميا في السوق في عام 2022.

وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بجدية كبيرة بعد انخفاض الين.

وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية اليوم الأربعاء بعد تراجعه نحو 0.2%، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 لشراء العملة. وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.