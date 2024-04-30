"الأسوأ منذ 40 عاما".. الأزمة الاقتصادية تعصف ببريطانيا

تشهد بريطانيا أزمات متوالية في تكاليف المعيشة هي الأسوأ منذ 40 عاماً، وأكدت صحيفة بريطانية أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، خلقت واقعا اقتصاديا جديدا، لا يرغب جميع المواطنين معايشته.

صحيفة "الغارديان"، أشارت إلى امتناع الكثير من المتاجر المحلية في العاصمة البريطانية لندن عن عرض أسعار بعض السلع أمام المشترين منذ عامين، وانتشرت هذه الممارسات في المتاجر الصغيرة ولدى البائعين الصغار، مشيرة إلى أن بريطانيا باتت مكانا باهظ الثمن للعيش فيه.

وأردفت: "أما بالنسبة للأثرياء ربما لن يشكل الأمر فارقا معهم، لكن له أهمية كبيرة بالنسبة للفقراء". ووفقا للكاتب آندي بيكيت في تقرير نشرته الصحيفة البريطانية، أدى التضخم إلى تفاقم حالة الطوارئ الاجتماعية الناجمة بالفعل عن تفشي واعتلال الخدمات الصحية على نطاق واسع، بالإضافة إلى ركود الأجور.