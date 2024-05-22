الدولار يستقر مع حث مسؤولي المركزي الأمريكي على "التحلي بالصبر"

استقر الدولار مقابل مجموعة من العملات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لدعوات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتحلي بالصبر، وترقب إعلان محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك، تلمسا لمزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

لكن الدولار النيوزيلندي قفز، بعد أن رفع بنك الاحتياطي في نيوزيلندا (البنك المركزي) توقعاته لذروة أسعار الفائدة، في أحدث اجتماع للسياسة النقدية.

ومع غياب أي عوامل أخرى تذكر لتوجيه السوق فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، هذا الأسبوع، واصلت العملات الرئيسة التحرك في نطاق ضيق، بحسب وكالة "رويترز".

واستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير مقابل سلة عملات عند 104.65، بعد صعود وجيز إلى 104.76 مساء.

وقفز الدولار النيوزيلندي إلى 0.6152 وهو أعلى مستوياته منذ 14 مارس/آذار.

وسجل في أحدث معاملاته صعودا بنسبة 0.4% مقابل الدولار إلى 0.6117 دولار.