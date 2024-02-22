"يونايتد إيرلاينز" تستأنف الطيران المباشر إلى تل أبيب أوائل مارس‎

كشفت شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، الأربعاء، أنها تخطط لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل أوائل شهر مارس.

وستصبح "يونايتد إيرلاينز" بذلك أول شركة طيران أمريكية تستأنف الخدمة المباشرة إلى إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس.

وقالت الشركة إنها ستستأنف رحلاتها من نيوارك إلى تل أبيب الشهر المقبل، لكنها لا تخطط لاستئناف رحلاتها من مدن أمريكية أخرى حتى خريف هذا العام على الأقل.