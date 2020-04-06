انكماش غير مسبوق للقطاع الخاص غير النفطي في قطر

أظهر مسح اليوم الإثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي في قطر انكمش في آذار/مارس بأسرع وتيرة منذ آب/ أغسطس، إذ تقوض النشاط بفعل قيود على السفر والأعمال على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وهبط مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية الخاص بقطر إلى 46.6 في مارس من 49.3 في فبراير، ليزداد انحسارا عن عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش، وينزل كثيرا من متوسط ثلاث سنوات البالغ 49.8.

وقال تقرير مؤشر مديري المشتريات: إن أوضاع الأعمال كانت قد تعافت في أول شهرين من 2020 من تباطؤ في منتصف العام الماضي، لكن ضآلة الشهر الثالث ناجمة عن الاضطرابات المتعلقة بكورونا.

وأضاف أنه في الوقت الذي هبطت فيه قراءات مؤشر مديري المشتريات بسبب تباطؤ طلبيات التوريد الحالية والمستقبلية، فإن ”عدة أوجه تحسن كامنة“ حدت من هبوط القراءة الرئيسية.

وكان المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة أكبر الضاغطين على القراءة العامة، وانخفض الإنتاج إلى 44.5 في آذار مارس من ذروة 11 شهرا البالغة 49.8 والمسجلة في فبراير شباط.

وتراجعت الطلبيات الجديدة إلى 41.8 من 48.

وأعلنت قطر 1604 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأربع وفيات بسبب المرض حتى الخامس من أبريل الجاري.

وسعيا للحد من انتشار الفيروس، أوقفت قطر الرحلات الجوية الوافدة باستثناء الرحلات العابرة ورحلات شحن البضائع، وأغلقت منطقة صناعية يعمل فيها ويقيم العديد من العمال الأجانب، حيث سجلت السلطات عشرات الحالات.