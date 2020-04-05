قطر تسجل وفاة و 279 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل وفاة و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إنه تم ”تسجيل 279 إصابة جديدة مؤكدة، وحالة وفاة واحدة تعود لمواطن قطري، فيما شفي 14 مصابا بالفيروس“.

وذكرت الوزارة أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين.

وأشارت إلى أن الشخص المتوفى يبلغ من العمر 88 عاما، وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة، وقد تم إدخاله إلى المستشفى بسبب التهاب بكتيري حاد في الدم أدى إلى وفاته وتبين في نفس الوقت إصابته بكورونا.