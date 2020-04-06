مسؤول يلمح لإصابة نصف مليون إيراني بكورونا

كشف مسؤول إيراني، يوم الإثنين، عن تقديرات محتملة لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران، محذرا من عدم مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي على وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إرنا“، عن عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، حميد سوري، قوله: ”إن مسار تفشي وباء كورونا في البلاد لا يزال تصاعديا، ومع هذا لم نصل في أي محافظة إلى الذروة أو المسار الأفقي لتفشي الوباء“.

وأضاف سوري: ”إن قرارات الحكومة الجديدة المعنية بإعادة فتح بعض الأعمال يشوبها العديد من الغموض؛ في ظل ما يقال بربما أن تنجح. فأنا كخبير في الوبائيات قلق للغاية من إعادة نشاط الأعمال، وأعتقد أن هذا سيحمل تكلفة باهظة على المجتمع، حيث إن نسبة نجاح هذا الأمر قليلة للغاية“.

وتابع في معرض حديثه عن تطورات تفشي كورونا: ”وفقا للتقديرات الأولية، ففي حال عدم وجود إمكانات مؤثرة في مسار مناعة القطيع، من الممكن أن يصاب من 30 إلى 40 بالمائة من المواطنين بهذا الوباء. إذ يوجد تقدير في الوقت الراهن بأن حوالي 500 ألف مواطن مصاب بهذا الفيروس في البلاد، في حين أن أقل من 1 بالمائة من السكان أُصيب بالفيروس، بينما هذا الإحصاء غير دقيق؛ لأن المرضى الذين يحملون أعراضا خفيفة لا يتم رصدهم، وهذه واحدة من الإشكاليات الأساسية للصحة في البلاد“.

وحذر المسؤول الإيراني من عدم مراعاة الإجراءات الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، قائلا: رغم أن السفر والتنقل بين المدن كان محظورا في أعياد رأس السنة، إلا أن العديد من المناطق في البلاد تجاهلت هذا الحظر، وأتيح للمواطنين السفر؛ الأمر الذي أسفر عن تفشي الفيروس في العديد من مناطق البلاد“، وفق ما نقلت عنه وكالة ”إرنا“.

وفي سياق التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا في إيران، أعلن نائب وزير الاقتصاد الإيراني، حجت الله ميرزايي، الإثنين، أن تفشي فيروس كورونا المستجد سيؤثر على حوالي أربعة ملايين وظيفة في إيران.

وقال ميرزايي: ”إنه حتى إذا انتهت أزمة فيروس كورونا بنهاية فصل الربيع، فإن عودة العاطلين عن العمل تستغرق عدة أشهر“، ولم يوضح ميرزايي عن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في البلاد حتى الآن بسبب كورونا.

كما تنبأ مركز البحوث البرلمانية الإيرانية، بأن ما بين 100 ألف و200 ألف شخص سيعانون من البطالة في إيران، في حين قال نائب وزير الصحة الإيراني، إن حكومة حسن روحاني في أسوأ وضع مالي منذ 70 عاما.

وتشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد، إذ تتصدر إيران دول الشرق الأوسط في معدل الإصابات والوفيات بالفيروس، والتي تجاوزت حاجز الـ 60 ألف إصابة، وأكثر من 3700 وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة الإيرانية، يوم الإثنين.