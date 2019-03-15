الدولار يتجه إلى أكبر هبوط أسبوعي في 3 أشهر

هبط الدولار مقابل عملات منافسة، واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر، قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي سيسلط خلاله صناع السياسات المزيد من الضوء على رفع أسعار الفائدة.

ومقابل عملات منافسة، انخفض الدولار 0.2 % إلى 96.61 في التعاملات المبكرة بلندن. وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة الأمريكية للتراجع 0.7 % في أكبر هبوط، منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

وظل الين الياباني مستقرًا عند مستوى قوي، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.3217 دولار، وهو مستوى يقل عن الأعلى في تسعة أشهر، والبالغ 1.3380 دولار، لكنه مرتفع 1.8 % على أساس أسبوعي.

وظل اليوان الصيني مستقرًا أمام الدولار عند 6.71 يوان.