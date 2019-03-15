الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والضبابية العالمية

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، متعافيًا من الهبوط الحاد الذي مُني به في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار، وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، على نحو أعطى دعمًا للمعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1301.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش بعد أن خسر نحو 1% في اليوم السابق، ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق خسارة أسبوعية صغيرة للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع الذهب 0.5% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1301.40 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل العملات الكبرى، ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر / كانون الأول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1560.47 دولار للأوقية، ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي بنحو ثلاثة في المئة.

وزادت الفضة بأكثر من 1% إلى 15.35 دولار للأوقية وقفز البلاتين 1.4% إلى 829.69 دولار للأوقية.