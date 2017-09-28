الاسترليني يرتفع بفعل “تقدّم كبير” في محادثات “بريكيست”

ارتفع الجنيه الاسترليني حوالي سنتٍ مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعد أن قال وزير بريطاني معني بشؤون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إن “تقدمًا كبيرًا” تحقق في المحادثات.

وجاء الارتفاع بعد أن أثنى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي على “آلية جديدة” قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية.

وجرى تداول الاسترليني منخفضًا في وقت سابق من الجلسة عندما تراجع إلى 1.3344 دولار بعد أن قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا، إن البنك المركزي البريطاني لا يستطيع وحده محو الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد.

لكن الاسترليني تحوّل للصعود مع تراجع الدولار، بعد أن قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي حظيا بـ”أسبوع بنَّاء” في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، على الرغم من أنهما لم يصلا بعد إلى التقدم المنشود.

وقال بارنييه:” هناك حاجة للمزيد من العمل خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”، لكنه أثنى على “آلية جديدة” تمخضت عن تنازلات قدمتها رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” الأسبوع الماضي خلال خطاب ألقته في فلورنسا في إيطاليا.

وارتفع الاسترليني حوالي نصف سنتٍ إلى 1.3456 دولار.

وبعد انخفاضه في وقت سابق من جلسة اليوم مقابل العملة الأوروبية، تحول للارتفاع قليلاً إلى 87.60 بنس لليورو، قرب أعلى مستوى في عشرة أسابيع.