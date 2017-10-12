ارتفاع شبة جماعي للبورصات العربية في تداولات الأسبوع النهائية

ارتفعت البورصات العربية بنحو شبه جماعي في نهاية تداولات، اليوم الخميس، متجاهلة تراجع أسواق النفط العالمية، بينما أغلقت بورصة البحرين على تراجع محدود بضغط تراجع بعض القياديات.

وقال المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة للبحوث، إبراهيم الفيلكاوي: “كان هناك نشاط قوي في أداء معظم أسواق المنطقة، رغم تراجع أسواق النفط العالمية”.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم شهر كانون الأول / ديسمبر، بنسبة 1.6 %، إلى 56.03 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة (14:43 ت.غ).

فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم شهر تشرين الثاني / نوفمبر بنسبة 1.7 %، لتصل عند 50.43 دولاراً للبرميل.

وأضاف الفيلكاوي: “يعزى هذا الأداء الجيد إلى انطلاق مارثون نتائج الربع الثالث، الذي عزز بشكل كبير من شهية المستثمرين”.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة بعد تراجعها بنحو حاد في الجلسات القليلة الماضية، وارتفع مؤشرها الرئيسي “تأسي” بنسبة 1.42 % إلى 6987 نقطة، بدعم مكاسب أسهم المصارف والمواد الأساسية.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.62 % إلى 3660 نقطة مدعومًا بصعود أسهم مثل “دبي للاستثمار” بنسبة 2.5 % و”إعمار مولز” بنسبة 1.76 % و”إعمار العقارية” بنحو 0.57 %.

بينما ارتفعت بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي بنسبة 0.24 % إلى 4525 نقطة بدعم مكاسب أسهم “الدار العقارية” و”أبوظبي التجاري” و”اتصالات” بنسبة 1.25 % و1.23 % و0.28 % على التوالي.

وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.55 % إلى 13891 نقطة بدعم مشتريات قوية للمؤسسات الأجنبية على الأسهم القيادية.

في حين ارتفعت بورصة الأردن مع صعود مؤشرها العام بنسبة 0.29 % إلى 2109 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل “جوبترول” % 2.2 بالمائة و”البنك العربي” بنسبة 1.65 % و”البنك الإسلامي الأردني” بنسبة 0.53 %.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.13 % إلى 5128 نقطة مع ارتفاع أسهم “الرؤية للتأمين” و”بنك مسقط” و”جلفار للهندسة” و”بنك نزوي” و”أسمنت عمان” بنسب بين 2.14 % و0.97 %.

وربحت بورصة قطر ما نسبته 0.1 % إلى 8342 نقطة لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي مع ارتفاع أسهم “بنك الدوحة” بنسبة 3.13 % و”قطر للوقود” بنسبة 0.75 % و”بنك قطر الوطني” بنسبة 0.57 %.

وزادت مؤشرات الكويت الرئيسة الثلاثة، وصعد المؤشر السعري بنسبة 0.04 % إلى 6628 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.1 % إلى 431 نقطة، بينما أغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، رابحاً 0.02 % إلى 1004 نقطة.

في المقابل انخفضت بورصة البحرين وحيدة بنسبة 0.01 % إلى 1274 نقطة مع انخفاض أسهم “المصرف الخليجي التجاري” و”جي أف اتش” و”عقارات السيف” بنحو 2.78 % و2.27 % و1.75 % على الترتيب.