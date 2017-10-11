انتحار 631 شخصًا في الأردن خلال 6 سنوات

كشفت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن وصول عدد الأشخاص الذين انتحروا في المملكة منذ العام 2012 بلغ 631، بينهم 192 أنثى، في حين حاول الانتحار 2561 شخصا، بينهم 1608 إناث، في الفترة نفسها.

وقال مدير إدارة المعلومات الجنائية في جهاز الأمن العام الأردني العقيد فيصل عناب، أثناء ورشة أقيمت في العاصمة عمّان، إن 104 أشخاص انتحروا منذ بداية العام الجاري وحتى 30 من أيلول/سبتمبر، وذلك من أصل 389 محاولة انتحار.

وفي ما يخص الأجانب المنتحرين، أشار عناب إلى أن بينهم 7 سوريين، و 4 من بنغلادش، ومصري، وفلسطيني، ومغربي، وسوداني.

وأوضح أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 37 سنة هم الأكثر إقداماً على الانتحار، في حين أن الفئة من 18-27 كانت الأكثر اقداما على محاولة الانتحار.

كما كشف مدير الأمن الأردني اللواء أحمد الفقيه عن تفعيل الخط الساخن الذي تم تأسيسه مؤخرا لمتابعة حالات الانتحار في المملكة، ومكتب آخر للوقاية من الانتحار.