البحرين: تصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة “إرهابية” خطوة محورية لتحديد أهم مصادر “الإرهاب”

أكد خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، اليوم الأربعاء، أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية خطوة محورية في تحديد أحد أهم مصادر الإرهاب في المنطقة والعالم.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الأربعاء: “تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وإدراجه في قوائم الإرهاب يشكل خطوة محورية في تحديد أحد أهم مصادر الإرهاب في المنطقة والعالم”.

تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة ارهابية و ادراجه في قوائم الارهاب يشكل خطوة محورية في تحديد احد اهم مصادر الارهاب في المنطقة و العالم — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) October 11, 2017

وأضاف: “الثورات لا تحتاج لحراس، إلا إذا كانت ظالمة لشعبها وسارقة لحقوقه وتنوي الشر على جيرانها، ولنا في إيران مثل واضح”.

الثورات لا تحتاج لحراس الا اذا كانت ظالمة لشعبها و سارقة لحقوقه و تنوي الشر على جيرانها ، و لنا في ايران مثل واضح — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) October 11, 2017

يأتي ذلك بالتزامن مع عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن قراره النهائي بشأن كيفية التعامل مع طهران، الأسبوع المقبل، وهناك إشارات على أن إدارته سوف تصنف “الحرس الثوري” الإيراني جماعةً “إرهابية”.

وحذّرت إيران من أنها سترد بقوة إذا قررت أمريكا تصنيف قوات الحرس الثوري الإيراني كمنظمة “إرهابية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي ردًا على تلك الأنباء: “نأمل ألا ترتكب الولايات المتحدة هذا الخطأ الاستراتيجي”.

وأضاف: “لو فعلت ذلك، فإن رد فعل إيران سيكون حازمًا وحاسمًا وساحقًا، ويجب على الولايات المتحدة أن تتحمل جميع عواقبه”.