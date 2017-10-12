بالفيديو.. أمينة الجاسم تطلق مجموعتها “حلم من الصحراء” تيمنًا بالسعودية

أمينة الجاسم مصممة أزياء سعودية، استطاعت أن ترسم لنفسها خطًا مميزًا في عالم الموضة، ما جعلها تتوجّه لكل باحثة عن التميز والتألق.

وها هي المصممة المتألقة تستكمل نجاحاتها، وهذه المرة من خلال تصاميمها الجديدة لخريف وشتاء 2017- 2018 التي أطلقت عليها “حلم من الصحراء”، تيمنًا ببلدها الأم السعودية.

وجاءت المجموعة بألوان متعددة استوحتها من طبيعة الصحراء خلال فصلي الخريف والشتاء، ونسجتها على أفخم أنواع الخامات.

والفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع “فوشيا” مع المصممة أمينة الجاسم التي أطلقت مجموعتها الجديدة خلال الحدث الضخم الذي أقامته شركة L.I.P.S management في فندق فورسيزون -بيروت وكانت شبكة إرم الإخبارية (فوشيا وإرم) الراعي الإعلامي لهذا الحدث.

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