ارتفاع معدلات التضخم في البرتغال بالتزامن مع رفع أسعار الوقود
أفادت صحيفة "Jornal Economico" البرتغالية بأن مؤشرات معدل التضخم في البرتغال عاودت الارتفاع في شهر أغسطس/آب الماضي بمعدل 0.6 نقطة مقارنة مع شهر يوليو/تموز الماضي، ليصل بالمتوسط إلى نسبة 3.7 %.
ونقلت الصحيفة عن المعهد الوطني البرتغالي للإحصاء "INE"، أن المؤشر الاجمالي لمعدلات التضخم شهد تباينًا يُفسر بشكل أساسي بسبب الزيادة في أسعار الوقود.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، المؤشر الإجمالي باستثناء المنتجات الغذائية غير المصنعة والطاقة، سجل تباينًا بنسبة 4.5% في أغسطس/آب الماضي.
وأوضح أن معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع إلى 3.7% في أغسطس الماضي أيضًا، في حين انخفض مؤشر منتجات الطاقة بنسبة 6.5% بعد أن سجل نسبة 14.9% في شهر يوليو الماضي.
ومن المتوقع انخفاض المؤشر الخاص بالمنتجات الغذائية غير المصنعة بذات النسبة، 6.5%، بعد أن استقر عند 6.8% في شهر يوليو/تموز الماضي.
المصدر: صحيفة "Jornal Economico" البرتغالية