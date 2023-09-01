ارتفاع معدلات التضخم في البرتغال بالتزامن مع رفع أسعار الوقود

وأوضح أن معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع إلى 3.7% في أغسطس الماضي أيضًا، في حين انخفض مؤشر منتجات الطاقة بنسبة 6.5% بعد أن سجل نسبة 14.9% في شهر يوليو الماضي.

ومن المتوقع انخفاض المؤشر الخاص بالمنتجات الغذائية غير المصنعة بذات النسبة، 6.5%، بعد أن استقر عند 6.8% في شهر يوليو/تموز الماضي.

المصدر: صحيفة "Jornal Economico" البرتغالية