سلع غذائية "شبه فاسدة" ملاذ أهالي عدن جراء ارتفاع الأسعار

في إحدى زوايا شارع قديم بمدينة عدن القديمة "كريتر"، جنوبي اليمن، تظهر مجموعة من النساء والرجال وهم يلتفون حول بسطة أحد الباعة المتجولين لشراء مواد وسلع غذائية توشك صلاحيتها أن تنتهي، يقوم ببيعها شاب ثلاثيني بنصف قيمتها وأخرى بأسعار مخفضة.

وعلى أنوار خافتة ومصابيح شحن كهربائية، تظهر عشرات السلع الغذائية والاستهلاكية على تلك البسطة "المفرش" الذي بات مقصدًا للناس وملاذًا للكثير من الأسر اليمنية، هربًا من ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهلها وفاقمت من المعاناة الإنسانية في العاصمة المؤقتة للبلاد.

ومع ذلك، فإن هذه البسطة كحال باقي البسطات المنتشرة في المدينة، تتعرض لحملات إزالة ومنع من قبل السلطة المحلية والبلدية في المحافظة، جراء ما تسببه من اختناقات مرورية في الشوارع والأحياء التجارية.